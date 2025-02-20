Депутат Чаплин: с 1 марта в России вырастут военные пенсии и соцвыплаты

С 1 марта в России для ряда женщин увеличат размер пособия по беременности и родам, а также внесут изменения в систему поддержки военных пенсионеров и медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности.
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