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Спорт Уик-Энд

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«Краснодар» быстро нашел замену выбывшему Кривцову, перехватив вингера у «Рубина» и «Локомотива»

«Краснодар» быстро нашел замену выбывшему Кривцову, перехватив вингера у «Рубина» и «Локомотива»

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников может перейти в «Краснодар». «Быки» рассматривают 28-летнего футболиста в качестве замены травмированному Никите Кривцову, который выбыл до конца года из-за разрыва задней мышцы бедра, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем аккаунте в соцсети.

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