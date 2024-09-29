Член сената Соединённых Штатов Америки Майк Ли проинформировал о том, что правительство и обыкновенные жители окажутся менее приветливы к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, когда он вновь посетит государство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии