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Сенатор Ли: Американцы будут менее благосклонны к запросам Зеленского в будущем

Сенатор Ли: Американцы будут менее благосклонны к запросам Зеленского в будущем

Член сената Соединённых Штатов Америки Майк Ли проинформировал о том, что правительство и обыкновенные жители окажутся менее приветливы к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, когда он вновь посетит государство.

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