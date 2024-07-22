Эксперт назвал возможность выдвижения Харрис на выборы историческим событием

REUTERS/Evelyn Hockstein Вероятность того, что вице-президент США Камала Харрис будет выдвинута в качестве кандидата от демократов на предстоящих президентских выборах, делает их историческим событием, заявил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с "Известиями" 22 июля.