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Эксперт назвал возможность выдвижения Харрис на выборы историческим событием

Эксперт назвал возможность выдвижения Харрис на выборы историческим событием

REUTERS/Evelyn Hockstein Вероятность того, что вице-президент США Камала Харрис будет выдвинута в качестве кандидата от демократов на предстоящих президентских выборах, делает их историческим событием, заявил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с "Известиями" 22 июля.

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