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Крымская Ялта и район Стамубла стали побратимами: отношения Турции и России углубляются

Крымская Ялта и район Стамубла стали побратимами: отношения Турции и России углубляются

Политика просто с Игорем Таланцевым Незаметно прошла новость о том, что между российской Ялтой и стамбульским районом Бейликдюзю установлены побратимские связи.

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Комментарии
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Andrey Ivanov
ну почему же незаметно - хохлы сразу скулить начали, даже посла вызывали
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10 час.
ОТ
Олег Тимофеев
А их номер зеро.
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8 час.
Кошмар
Турки не мытьём так катаньем в Крым попасть желают.
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5 час.

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