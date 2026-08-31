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Власти США предупредили своих граждан об угрозе массовых беспорядков на Украине

Власти США предупредили своих граждан об угрозе массовых беспорядков на Украине

В своём сообщении об угрозах при поездках на Украину Госдеп США сделал только одно обновление — по маркеру «беспорядки» (unrest).

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