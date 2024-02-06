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Зенитные ракетные комплексы на базе управляемых ракет «воздух-воздух» с тепловой системой наведения

Зенитные ракетные комплексы на базе управляемых ракет «воздух-воздух» с тепловой системой наведения

В двух предыдущих публикациях, посвящённых украинским суррогатным противовоздушным комплексам, известным как FrankenSAM, были рассмотрены перспективы использования в сухопутных ЗРК американских управляемых ракет «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder и AIM-7 Sparrow.

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