Зенитные ракетные комплексы на базе управляемых ракет «воздух-воздух» с тепловой системой наведения

В двух предыдущих публикациях, посвящённых украинским суррогатным противовоздушным комплексам, известным как FrankenSAM, были рассмотрены перспективы использования в сухопутных ЗРК американских управляемых ракет «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder и AIM-7 Sparrow.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)