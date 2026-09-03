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Путин рассказал о встрече с хозяином тайги: "Хвостиком махает"

Путин рассказал о встрече с хозяином тайги: "Хвостиком махает"

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как увидел тигра в природных условиях. Впечатлениями от этой встречи глава государства поделился во время выступления в четверг, 3 сентября, на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

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