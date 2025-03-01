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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Обмен опытом, идеи для развития - на ´Белшине´ прошел семинар ´Белой Руси´ для активистов объединения.

Обмен опытом, идеи для развития - на ´Белшине´ прошел семинар ´Белой Руси´ для активистов объединения.

В Бобруйске на ОАО ´Белшина´ состоялся семинар РОО ´Белая Русь´, собравший представителей Ленинской районной организации Бобруйска и активистов организации по территориально-производственному принципу предприятия, рассказали участники встречи.

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