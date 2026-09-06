«Металлург» выиграл стартовый матч сезона КХЛ у «Амура» со счётом 4:2

Голы за «Металлург» забили Нэйтан Тодд (7:26, буллит), Даниил Вовченко (10:23), Руслан Исхаков (28:58) и Сергей Толчинский (42:40), при этом Толчинский отличился ещё и двумя голевыми передачами.