Залужный обезоружен. Пушки ВСУ молчат — снарядов нет и не будет

Запад отменил новое контрнаступление, Киев пытается сопротивляться Константин Ольшанский Фото: XinHua/ Global Look Press Украинское «контрнаступление» полностью захлебнулось, а сил для нового нет — прав был Залужный.
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