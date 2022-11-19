Общественная служба новостей

1 362 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Петровский
    А почему ничего не предъявлено Андрею Соколу, который был с ними ?«СП»: Расстрелявш...
  • Викто
    Два дебила это сила.Блогеры Милохин и...
  • Викто
    Надеюсь, что эта тварь, под названием милозин, больше никогда не появятся на территории России. А если появится, то с...Блогеры Милохин и...

Количество погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до трех

Количество погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до трех

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко опубликовал сообщение о том, что количество погибших жителей, тела которых были извлечены из-под рухнувших этажей здания, обвалившегося на территории населённого пункта Тымовское, возросло до трёх.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх