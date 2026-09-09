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Царьград

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Химик Панов: нарушение условий хранения портит лекарства

Химик Панов: нарушение условий хранения портит лекарства

Алексей Панов, кандидат химических наук, пояснил, что неправильное хранение лекарств может вызвать разрушение активных веществ, снижая их эффективность даже до истечения срока годности.

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