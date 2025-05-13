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Петербургский дневник

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За время перемирия от ударов Киева погибли шесть россиян

За время перемирия от ударов Киева погибли шесть россиян

Об этом рассказал Родион Мирошник Более 20 жителей субъектов РФ за время действия трехдневного перемирия, объявленного Владимиром Путиным к 9 мая, получили ранения в результате ударов ВСУ, 6 из них погибли.

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