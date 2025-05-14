Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Гонщик из Благовещенска перелетел через разрытую дорогу, пытаясь "удрать" от полиции Коммунальщики разрыли дорогу на перекрестке 50 лет Октября–Амурская.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Гонщик из Благовещенска перелетел через разрытую дорогу, пытаясь "удрать" от полиции Коммунальщики разрыли дорогу на перекрестке 50 лет Октября–Амурская.
Свежие комментарии