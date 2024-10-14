В Британии заявили о получении доказательств существования инопланетян

Ученые засекли пятичасовой всплеск радиоволн, который исходил из области вокруг звезды Проксимы Центавра Программа по поиску внеземных сигналов Breakthrough Listen, поддерживаемая Оксфордским университетом, обнаружила доказательства существования инопланетян.
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