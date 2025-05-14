Подземные переходы через Дмитровское шоссе промыли после зимы

Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промыли в столице после зимы. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.
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