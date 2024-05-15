The Times: "Манчестер Сити" и "Жирона" могут не сыграть в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от владельцев "Манчестер Сити" продать часть своей доли в "Жироне" для того, чтобы оба клуба смогли принять участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.
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