Мультфильм «Барби. Мечты большого города»

Барби сменила солнечные пляжи Малибу на яркие огни Бродвея, чтобы принять участие в летней школе талантливых исполнителей и встретиться с… Барби! Две подруги во время прогулок по Нью-Йорку обнаруживают, что у них гораздо больше общего помимо имени.