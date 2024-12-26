Климов: около 2,8 миллиона человек получили гражданство России с 1992 года

Большинство заявлений пришлось на государства постсоветского пространства Порядка 2,8 миллиона человек получили гражданство России с 1992 года, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
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