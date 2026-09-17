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Военные материалы

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«Калашников» отправил крупную партию СВДС по госконтрактам

«Калашников» отправил крупную партию СВДС по госконтрактам

Спрос на винтовку Драгунова со складным прикладом держится с начала боевых действий. Очередная поставка показывает, что проверенная модель остаётся в производственной программе для военных.

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