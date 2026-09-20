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Украина подписала меморандум о хранении газа в Венгрии – "Нафтогаз"

Украина подписала меморандум о хранении газа в Венгрии – "Нафтогаз"

Группа «Нафтогаз» подписала меморандум с венгерской нефтегазовой компанией MOL о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы.

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