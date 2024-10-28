Три человека погибли в ДТП с участием грузовика под Новороссийском

t.me/Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в селе Владимировка под Новороссийском, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
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