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Сушинский о расширении КХЛ: «Я за. Не только АКМ, но и такие монстры как «Югра» и Новокузнецк пусть попробуют. Можно добавить «Динамо» Санкт-Петербург»

– Нужна ли тульская команда лиге? – Почему нет? Российский клуб. Если есть хороший дворец, хорошее финансирование.

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