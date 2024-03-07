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Экс-разведчик США заявил о бессмысленности отправки на Украину танков Abrams

Экс-разведчик США заявил о бессмысленности отправки на Украину танков Abrams

Американские танки M1 Abrams, поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ), сложны в обслуживании и эксплуатации, а значит украинские боевики не смогут использовать весь потенциал техники и быстро ее лишатся.

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