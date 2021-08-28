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Роналду в «МЮ», жеребьевка в ЛЕ, ничья «Локо» и «Динамо», «ПСЖ» пока не отпускает Мбаппе, Жиркова попросили не появляться на базе сборной и другие новости

Роналду в «МЮ», жеребьевка в ЛЕ, ничья «Локо» и «Динамо», «ПСЖ» пока не отпускает Мбаппе, Жиркова попросили не появляться на базе сборной и другие новости

Доброе утро! Суббота без РПЛ – это, конечно, непривычно, но у нас впереди всё равно немало крутых событий! А пока давайте с утра по традиции вспомним всё самое важное за вчерашний день.

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Лена Мисько
Слава! — новости футбола, [28.08.21 14:42] Модрич не сыграет с Россией Нельзя радоваться чужому горю, но это хорошая новость для нас. Как рассказали мне хорватские коллеги, Лука получил травму и 1 сентября пропустит ключевой матч отборочного цикла ЧМ-2022 с нами. Должно помочь как-то Валере. А Модричу - здоровья! @slavanews
Лена Мисько
Сборную России из-за травмы перед матчами отбора ЧМ-2022 покинул игрок Вместо Станислава Макгеева в команду вызван Дмитрий Чистяков РБК (https://bit.ly/3Dq9EDT)
Лена Мисько
❗️Старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал о характере травмы полузащитника Станислава Магкеева. — Станислав прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра. После выполнения дополнительного обследования, медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой московского «Локомотива».
Лена Мисько
Кварацхелия не поможет сборной Грузии в сентябрьских матчах Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия не сможет помочь сборной Грузии по футболу в двух отборочных матчах ЧМ-2022, которые состоятся в сентябре. "Атакующий хавбек не успел полностью восстановиться от повреждения, и главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль принял решение заменить Кварацхелия. Вместо полузащитника "Рубина" в заявку национальной команды попал Георгий Цитаишвили из одесского "Черноморца", – говорится в сообщении на (https://nakrebi.ge/ka/team/men-seniors/news/5047-tsvlileba-erovnuli-nakrebis-ganatskhadshi) сайте Федерации футбола Грузии. 🇬🇪 sputnik-georgia.ru ✍️
Лена Мисько
Сегодня наши пловцы побеждают только с мировыми рекордами 🤩🤩🤩 🥇Андрей Граничка показал абсолютно лучший результат на 100-метровке брассом – 1:25.13. Просто невероятно 😎 А кто еще из наших паралимпийцев забрал медали в Токио? 🥉🥉 Две бронзы забрали наши рапиристы – Никита Нагаев и Людмила Васильева победили в схватках за третье место 🤺 🥉 Мария Павлова – третья на 200-метровке комплексом. Она уступила лишь американке Лонг и итальянке Палаццо 🏊‍♀️ 🥉 Есть медаль и в стрельбе из лука. Елена Крутова и Алексей Леонов настреляли на третье место в миксте 🏹 🥉 Анастасия Соловьева завоевала бронзу в беге на 400 метров 🏃‍♀️ Парни и девушки, для нас вы – самые лучшие. Спасибо вам 👏
Лена Мисько
Трогательный сюжет программы "На футболе с Виктором Гусевым" памяти Сергея Перхуна, вышедший через несколько дней после смерти голкипера ЦСКА https://www.youtube.com/watch?v=VR4J4q6bmvw
Лена Мисько
Игрок «Локомотива» Александр Сильянов, который накануне приехал в расположение молодежной сборной России, не сыграет в квалификации чемпионата Европы-2023 с Испанией и Мальтой. * «Александр Сильянов, к сожалению, приехал в Новогорск с травмой. Мы провели тщательное медицинское обследование, затем связались с медицинским штабом футбольного клуба „Локомотив“. Совместно приняли решение отправить игрока обратно в клуб, чтобы он мог начать курс лечебных и восстановительных процедур», — сказал главный врач сборной Александр Родионов.
Лена Мисько
В Москву сегодня прилетает агент из First Access. «Локо» готовит трансфер на 20 млн евро По информации "РБ Спорт", (https://bookmaker-ratings.ru/news/v-moskvu-segodnya-priletaet-agent-iz-first-access-loko-gotovit-transfer-na-20-mln-evro/) сегодня в Москву прилетает представитель агенства First Access - на переговоры с руководством "Локомотива" по трансферу одного из игроков. Ранее издание Eurostavka сообщала о том, что 19-летний полузащитник Анджорин, трансфер которого принадлежит "Челси" едет на просмотр с перспективой трансфера. По данным "РБ Спорт", речь идет уже сейчас о полноценном трансфере, а сумму сделки наши источники оценивают в 20 млн евро. Сайт трансфермаркт оценивает британца в 2,3 млн евро, на его счету один матч в Лиге чемпионов - он отыграл его с "Краснодаром". Ранее "Локо" приобрел суммарно за 8 млн евро полузащитника Бека-Бека, - Трансфермаркт оценивает игрока в 600 тысяч евро. @rbsportrb
Максим Комаров
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу московского «Спартака», который после шести туров Российской Премьер-Лиги расположился на 10-й строчке турнирной таблицы. «Как-то тренер Лемешко сказал своей команде после поражения: «Если бы даже соперник не вышел на футбольное поле, вы бы всё равно не выиграли». Вот сейчас такой «Спартак». Они сами не знают, что у них происходит, как играть, что делать. Но игроки-то у них умеют и бить по мячу, и бегать. Понсе, Ларссон. Ну мы же видим это. Жиго и Джикия всё время в атаке, особенно француз. Но когда мяч в их штрафной, они всегда растеряны, не знают, что делать, и пропускают. «Спартаку» надо как-то внутри разобраться. Даже не знаю, что там происходит. Как бы они тренера не уволили сейчас. Намекают на заговор? Это агенты, всё сложно там. Ну и что это за заявление гражданской жены Федуна: «Наслаждайтесь игрой португальца»? Что это за нелюбовь к своей команде, к команде мужа? Это невозможно понять», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Максим Комаров
Интересная ситуация! Локомотив, чья позиция по отмене лимита «неизвестна» (секрет Полишинеля) массово скупает молодых легионеров - потенциальных звёзд. При этом, РЖД получает в 2020 году 25 млрд рублей дотаций из бюджета. И это ежегодная дотация! Типа, чтобы билеты не дорожали. Где всеобщее возмущение, где астраханский правдолюб?! Нюанс: надо было чуть раньше Антона Миранчука и Диму Баринова продавать. Сейчас ценник на них стремительно полетит вниз.
Лена Мисько
«Карпин следит за весом игроков, некоторые продукты убрали. Сахар убрали совсем. С нами уже вели беседы о том, что можно есть, а что — нельзя. С тортиками стало сложнее, ха-ха», — рассказал полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов. Отвечая на вопрос о том, какие изменения он может отметить в плане атмосферы, Жемалетдинов сказал: «В команде стало веселее, ребята более раскрепощено себя чувствуют, до этого было тяжелее».
Максим Комаров
А у Черчесова были люди с избыточным весом? Я не заметил. Атмосфера… может быть, просто Артема нет? Дождёмся матча с Хорватией. И с Кипром. Против Кипра Рифат сможет сыграть.
Лена Мисько
видимо у Карпина такие же "источники" как и у тебя часть болельщиков Спартака (по мнению СМИ) считают, что Джикия наел живот
Максим Комаров
Запретил бы есть сахар Джикии! Я тоже не ем сахар в виде «сахара», но получаю его в каком-то другом виде. Надеюсь, что и футболистам сборной России хоть медику немного Валера даст.
Максим Комаров
Или варенья из сосновых шишек
Лена Мисько
Джикия пиццу любит... о том, что он сладкоежка я не слыхала
Лена Мисько
а есть уже свежий мёд? варенье только из белой черешни... ну или из вишни
Лена Мисько
Азмун согласовал контракт с «Лионом». «Зенит» продаст форварда, если найдет замену (L’Equipe) *** Форвард Сердар Азмун может покинуть «Зенит». По информации L’Equipe, иранец хочет перейти в «Лион» и уже согласовал с ним условия личного контракта. Отмечается, что ему несколько раз звонил главный тренер французской команды Петер Бос, который хотел подписать Азмуна еще во время работы в «Байере». Контракт с нападающим будет рассчитан, предположительно, на пять лет. Теперь «Лион» пытается договориться с «Зенитом». Питерский клуб изначально хотел получить 25 млн евро, однако стороны, как ожидается, сойдутся на 15 млн евро, не считая бонусов. При этом «Зенит» сперва намерен найти форварду замену, и если ему это удастся за выходные, то медосмотр Азмуна может быть проведен уже в понедельник. * Источник — L’Equipe
Максим Комаров
Думаю, что 40 с Лиона наши слупят. И мы остаёмся без ударного форварда перед Лигой Чемпионов. Лаборд, если только. Вопрос пары дней.
Лена Мисько
пока разговоры о более скромной сумме идут
Лена Мисько
На Паралимпиаде в Токио выступает террорист, приговоренный к 84 годам. Это пловец Себастьян Родригес из Испании. Один из самых титулованных паралимпийцев в истории. Ему уже 64 года, у него полтора десятка медалей в плавании, несколько золотых. В молодости был марксистом-ленинцем, членом леворадикальной революционной группировки GRAPO, которая была признана террористической за расстрелы и взрывы. В 1985 году Родригеса судили за соучастие в убийстве, дали 84 года тюрьмы. Через пару лет он объявил голодовку, в результате которой стал инвалидом — у него отнялись ноги. В 1994 году был досрочно освобождён как безнадежно больной. Тогда-то и стал спортсменом. В Паралимпийском движении с 2000 года.

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