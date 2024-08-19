Упоминание западными СМИ президента Владимира Зеленского и бывшего Главкома Валерия Залужного как организаторов теракта на «Северном потоке» говорит о том, что на Западе формируют обвинительную базу в отношении украинского руководства.
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