Лейтенант Фефилов восстановил системы связи подразделений ВС РФ под вражеским огнем

Командир роты связи, лейтенант Дмитрий Фефилов лично разработал и установил транспортную сеть ретрансляторов, которая обеспечила подразделениям ВС РФ, находящимся на значительном удалении друг от друга, устойчивую защищенную связь.
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