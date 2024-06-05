МИД КНР: Китай надеется, что ЕС сохранит приверженность свободной торговле и выступит против протекционизма

Пекин, 4 июня /Синьхуа/ -- Китай надеется, что ЕС будет придерживаться своей приверженности свободной торговле и противостоянию протекционизму, и совместно с Китаем приложит усилия для сохранения общей обстановки в торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и ЕС, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин на очередной пресс-конференции.