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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарема о дерби: «ЦСКА еще не отошел от Хэллоуина, видимо, игроки проявили себя как черти. Обляков умышленно ударил плечом в челюсть Пруцеву. Это дисквалификация на несколько игр»

«Спартак» обыграл ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ. В начале второго тайма произошла потасовка, по итогам которой прямое удаление заработали Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

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