Мир души, иллюзии и совершенство сознания

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  • федор
    Эту мразоту на порог не пускать .Бежавшим из Росси...
  • Globo
    Понятно, что нихрена непонятно. Зачем было бучу поднимать, если ничего в приказе не поменялось? Значит есть вероятнос...С 1 декабря вступ...
  • Геннадий Бережнов
    Вернутся обязательно. Закона нет и похоже не будет. Нехватка кадров однако. А эти ну такие кадры плачь, но бери.Бежавшим из Росси...

Ужасной или прекрасной страной был Советский Союз?

Ужасной или прекрасной страной был Советский Союз?

Ох, - битвы, битвы! Непрекращающиеся битвы ненавидящих советский строй с молящимися на него. Недавно тут один борец горячо разъяснял, что серийный убийца Чикатило, - закономерно, понимаешь, являлся злым созданием адской советской действительности.

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