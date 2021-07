Народ США не имеет ни общих целей и ценностей, ни общей истории Известный американский журналист и писатель Джордж Пакер опубликовал в журнале The Atlantic статью How America Fractured Into Four Parts (Как Америка разделилась на четыре части) «Народ Соединенных Штатов не имеет ни общих целей и ценностей, ни даже общей истории и национальной идеи», пишет Пакер, выделяя четыре типа американцев и четыре Америки: 1) «Свободная Америка» (Free America).