Новое доступное жилье: в Петербурге отремонтируют Дачу Сиверса на Стачек за 600 млн

В Петербурге на проспекте Стачек расположен объект культурного наследия — Дача Сиверса. В одном из здании комплекса АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» собирается провести капремонт и перепланировку.
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