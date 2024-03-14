Почему спецслужбы России должны помогать Шарию?

Гений про злодейства Объясните мне, добрые люди, по какой такой причине специальные службы Российской Федерации должны оперативно и адекватно реагировать на ситуацию с Шарием, которая при этом произошла на территории Королевства Испании? Если я ничего не путаю, Шарий является гражданином Украины, и российского паспорта у него нет.