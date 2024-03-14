Гений про злодейства Объясните мне, добрые люди, по какой такой причине специальные службы Российской Федерации должны оперативно и адекватно реагировать на ситуацию с Шарием, которая при этом произошла на территории Королевства Испании? Если я ничего не путаю, Шарий является гражданином Украины, и российского паспорта у него нет.
Почему спецслужбы России должны помогать Шарию?
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Вера смелых
Блохастый Шарик абсолютно никому не нужен. Нигде. Так же, как титястая Титяна -Монтана, хохлохабалка, гадящая России. Но у нас столько дебилов, что они хавают все псевдо-, как не способные отличать чёрное от белого. Вот и появившийся из Бандерины омерзительный, как глист, некто Грубник, обтекаемый жиденок, собирает восторженные сопли от россиян. Просто поразительно - любое укрочмо, припудрившись ностальгической пыльцой, долбит мозги дебилов...
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