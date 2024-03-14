Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 090 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Ну, конечно, вам виднее, что я хотела сказать) У нас почему то общение пошло как глухого со слепым, потому мне легче ...Нужен ли стране о...
  • Вера смелых
    Почти полторы ТЫСЯЧИ подонков было нейтрализовано в ходе отражения этих нападений!    Только представить себе -  скол...ВСУ пытаются оття...
  • Регина Толстоброва
    Не живется спокойно нацистской Украине.МО РФ о попытке п...

Почему спецслужбы России должны помогать Шарию?

Почему спецслужбы России должны помогать Шарию?

Гений про злодейства Объясните мне, добрые люди, по какой такой причине специальные службы Российской Федерации должны оперативно и адекватно реагировать на ситуацию с Шарием, которая при этом произошла на территории Королевства Испании? Если я ничего не путаю, Шарий является гражданином Украины, и российского паспорта у него нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера смелых
Блохастый Шарик абсолютно никому не  нужен.  Нигде. Так же, как титястая Титяна -Монтана, хохлохабалка, гадящая России. Но у нас столько дебилов, что они хавают все псевдо-, как не способные отличать чёрное от белого. Вот и появившийся из Бандерины  омерзительный, как глист,  некто Грубник, обтекаемый жиденок, собирает восторженные сопли от россиян. Просто поразительно - любое укрочмо, припудрившись ностальгической  пыльцой, долбит мозги дебилов...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх