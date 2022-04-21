Московские спасатели проводят учения в торговом центре у «Полежаевской»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Москве На севере столицы возле торгово-развлекательного центра «Хорошо!» в Хорошевском районе проходят учения спасателей, сообщило информационное агентство РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.