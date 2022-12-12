НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ УКРАИНЫ: АНГЛИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИБЛИЖАЕТ ПРИХОД АНТИХРИСТА

ФОТО: МИХАИЛ ТЮРЕНКОВ Открытая лекция в Тринити-колледже, крупнейшем колледже Кембриджского университета, одной из альма-матер британского короля Карла III, стала публичным богохульством, выявив антихристианскую сущность Англиканской церкви.
ФОТО: МИХАИЛ ТЮРЕНКОВ Открытая лекция в Тринити-колледже, крупнейшем колледже Кембриджского университета, одной из альма-матер британского короля Карла III, стала публичным богохульством, выявив антихристианскую сущность Англиканской церкви.
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