«Возможна война»: Во Франции забили тревогу из-за новой угрозы из Украины

AB

Anlrey Boracow

АК было бы очень интересно посмотреть в новостях, под поп-корн и "Балтику 3", репортажи из Франции о наступлениях и отступлениях мятежников и правительственных сил. Можно было бы даже ставки ставить, как на ипподроме. Я только за!