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«Возможна война»: Во Франции забили тревогу из-за новой угрозы из Украины

«Возможна война»: Во Франции забили тревогу из-за новой угрозы из Украины

Журналисты французского издания «AgoraVox» забили тревогу из-за новой угрозы из Украины, которая может привести к новому витку эскалации во Франции.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
АК было бы очень интересно посмотреть в новостях, под поп-корн и &quot;Балтику 3&quot;, репортажи из Франции о наступлениях и отступлениях мятежников и правительственных сил. Можно было бы даже ставки ставить, как на ипподроме. Я только за!
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