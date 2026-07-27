ЦБ ухудшил прогноз роста российской экономики на 2026 год

Банк России и аналитики обновили свое видение второго полугодия 2026 года - прогноз ухедшен. Согласно новым данным, регулятор ожидает роста ВВП в пределах лишь 1% против апрельского прогноза в 1,5%, а инфляцию по итогам года — на уровне 6–7% вместо ожидавшихся ранее 4,5–5,5%.