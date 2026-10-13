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Виктория Боня заплатила 250 тысяч долларов за пластику, а теперь исправляет её ботоксом

Виктория Боня заплатила 250 тысяч долларов за пластику, а теперь исправляет её ботоксом

Виктория Боня показала, как ей колют ботокс в Дубае, — и сразу уточнила, что это не профилактика. Уколы нужны, чтобы разбираться с последствиями неудачной пластики.

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