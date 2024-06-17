В МАГАТЭ поставили на место Украину, попытавшуюся помешать России

Украинской стороне не удалось помешать переназначению России в Совет управляющих МАГАТЭ. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, поделившийся подробностями последнего заседания Совета.