В МАГАТЭ поставили на место Украину, попытавшуюся помешать России

Украинской стороне не удалось помешать переназначению России в Совет управляющих МАГАТЭ. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, поделившийся подробностями последнего заседания Совета.
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