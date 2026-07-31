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«Триатлон здоровья» и «Территорию смелых» запустили на Ямале

«Триатлон здоровья» и «Территорию смелых» запустили на Ямале

В ЯНАО некоммерческие организации запустили 15 социальных проектов в рамках Года здоровья. Среди самых масштабных — спортивная программа для медиков «Триатлон здоровья» и серия уличных тренировок по единоборствам «Территория смелых», сообщила пресс-служба губернатора Ямала.

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