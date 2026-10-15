Поездка домой после посещения кафе закончилась похищением ради вынужденного брака в Нигерии. О своей истории жительница Канады рассказал в соцсетях, передает Yahoo.
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