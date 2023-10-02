Маккарти опроверг слухи о сговоре с Байденом по финансированию Украины

REUTERS/ Ken Cedeno Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти опроверг слухи о том, что он якобы заключил с американским президентом Джо Байденом тайную договоренность о принятии парламентом закона, выделяющего дополнительное финансирование Украине.
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