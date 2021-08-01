Слуцкий назвал "Крымскую платформу" мертворожденным проектом

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил "Газете.Ru", что стремление Киева обсуждать вопросы "деоккупации" Крыма в рамках саммита "Крымская платформа" бесполезно, поскольку подобные переговоры - "мертворожденный проект".
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил "Газете.Ru", что стремление Киева обсуждать вопросы "деоккупации" Крыма в рамках саммита "Крымская платформа" бесполезно, поскольку подобные переговоры - "мертворожденный проект".
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