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Слуцкий назвал "Крымскую платформу" мертворожденным проектом

Слуцкий назвал "Крымскую платформу" мертворожденным проектом

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил "Газете.Ru", что стремление Киева обсуждать вопросы "деоккупации" Крыма в рамках саммита "Крымская платформа" бесполезно, поскольку подобные переговоры - "мертворожденный проект".

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