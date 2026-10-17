В 2027 году русских ждут семь коротких рабочих недель, рассказала Светлана Бессараб, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду.
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