Грузия получила 10,7 миллиона долларов после победы над Португалией на Евро-2024

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что игрокам национальной сборной по футболу будет выплачена сумма в размере 30 миллионов лари (примерно 10,7 миллиона долларов) за победу над Португалией на групповом этапе Евро-2024.
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