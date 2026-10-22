Школьники из 58 регионов России поборются за победу в финале Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок», продолжающего традиции одноименного движения, зародившегося в СССР в 1930-х годах.
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