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Защитник «Сочи» Волков о 15 поражениях подряд: «Надо выбираться из этой плохой серии. Хочется радости какой-то, больше побед» 

После 51 игры южане с 34 очками замыкают таблицу Запада в Фонбет Чемпионате КХЛ. — Тяжело находить мотивацию на оставшуюся часть регулярного чемпионата после столь длинной серии поражений и с учетом того, что вы почти потеряли шансы на выход в плей-офф? — Ну как сказать.

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