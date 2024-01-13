Защитник «Сочи» Волков о 15 поражениях подряд: «Надо выбираться из этой плохой серии. Хочется радости какой-то, больше побед» 

После 51 игры южане с 34 очками замыкают таблицу Запада в Фонбет Чемпионате КХЛ. — Тяжело находить мотивацию на оставшуюся часть регулярного чемпионата после столь длинной серии поражений и с учетом того, что вы почти потеряли шансы на выход в плей-офф? — Ну как сказать.