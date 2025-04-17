Кикшеринговые компании договорились об ограничении скорости электросамокатов: реакция свердловчан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля, ФедералПресс. Российские кикщеринговые компании (Яндекс Go, МТС Юрент и Whoosh) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о введении с 17 апреля лимита скорости у всех своих электросамокатов до 20 км/ч.