Слух: Sony готовится провести большую презентацию PlayStation Showcase после двухлетне...

Слух: Sony готовится провести большую презентацию PlayStation Showcase после двухлетнего перерываПо данным источников, на потенциальной PlayStation Showcase 2025 года могут быть представлены Marvel’s Wolverine, Fairgame$, Marathon, Project Saros, Ghost of Yotei, Intergalactic: The Heretic Prophet, а также совершенно новые, не демонстрировавшиеся ранее проекты — например, Gummy Bears и God of War в греческом сеттинге.